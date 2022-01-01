لـ سوء الطقس .. السعودية تعلّق الدراسة حضوريًا في عدد من المناطق

قررت المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة حضوريا في عدد من مناطق المملكة، وذلك بسبب حالة الطقس السيئ المتوقعة.

ووجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية في السعودية دكتور سامي بن غازي العتيبي، مدراء المدارس في المنطقة عدا محافظتي الأحساء وحفر الباطن بجعل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

وفي وقت سابق، منحت وزارة التعليم السعودية الجامعات السعودية صلاحية تعليق الدراسة في حال رصد أي بؤر لتفشيات فايروس كورونا لتعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

وتضمنت الصلاحيات وضع كافة التدابير والإجراءات لضمان سير العملية التعليمة في الجامعات بكل أمن وسلامة، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تحقق السلامة للجميع.

كما منحت الوزارة السعودية مديري المدارس صلاحية التعليق بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق توكلنا ومعرفة عدد الإصابات، بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والجامعات.