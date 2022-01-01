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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تعلن متابعة 62 ألف حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 61 ألفا منذ بداية المبادرة الرئاسية

متابعة مصابى كورونا
متابعة مصابى كورونا

 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني .

وأضاف أنه  تم متابعة حوالي 62 ألف حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد حوالي 61 ألف و255 حالة و تم تحويل عدد حوالي 750 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة وتم توزيع 2000 جهاز قياس الأكسجين. 

 كما تقدم وكيل الوزارة  بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد  داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية. 

 وناشد   المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر انه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.

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الدقهلية التباعد الاجتماعي متابعة حالات العزل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الصحة بالدقهلية

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