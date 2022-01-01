مصرع زوجين في حادث انقلاب دراجة نارية بالمحلة

النيابة العامة تأمر بعرض الجثتين علي الطب الشرعي

لفظ زوجان أنفاسها الأخيرة أثناء استقلالهما دراجه ناريه بطريق "المحلة _ المنصورة " في حادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائده كما خصصت سيارة إسعاف لنقل جثمانين إلي مشرحة مستشفي المحلة العام لعرضهما علي الطب الشرعي .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجدة يفيد حادث انقلاب دراجة نارية يستقلها زوجان بطريق الدائري بسبب السرعة الزائدة أثناء موجة الطقس السيىء وهبوب رياح ترابية شديدة.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت قيادة اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة و العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أن الحادث تسبب في وفاة كل من الزوجين وهما "محمد.ه"48 سنة و"سوسن .م.ح'39 سنة مصابين بكدمات وكسر بالجمجمة وتسبب في نزيف بالمخ .

وأفاد شهود عيان للحادث أن سبب وفاة الزوجين جاء جراء انفجار إطار كاوتشوك حال سيرهما أثناء موجه الطقس السيىء والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة .

وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت بتشريح الجثتين ودفنهما بتسليمهما إلي ذويهما وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.