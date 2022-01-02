عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستاليجيا.. قصة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 في صور

صدى البلد

تعتبر السيارات الكلاسيكية من الهوايات المنتشرة مؤخراً بين محبي السيارات حول العالم بسبب ما تمثله من قيمة كبيرة تربط الماضي بالحاضر، وتذكرنا بأيام الزمن الجميل لما له من ذكريات فريدة شغلت أحلام الشباب في الماضي، كما كان تلك السيارات الفضل فيما وصلت لها الصناعة من تطور مذهل مؤخراً.

تعد سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 واحدة من أشهر السيارات الكلاسيكية التي تربعت على عرش قائمة السيارات الأغلى والأندر عالمياً حيث تم بيعها في مزاد علني بقيمة سعرية وصلت إلى 14.3 مليون دولار.

بدأ إنتاج الطراز الأول من سيارة كوبرا 260 في عام 1962 على يد كارول شيلبي الذي حملت السيارة أسمه ويعد واحداً من أهم المبتكرين في القرن الماضي جنباً إلى جنب مع إديسون وفورد، وغيرهم من المبتكرين التاريخيين.

كان لظهور سيارة CSX 2000 دوراً كبيراً في تطور السيارات الرياضية الأمريكية والسباقات على مستوى العالم واحتلالها الصدارة، ولن تكون صناعة السيارات الأمريكية كما هي اليوم حيث شهدت طفرة جبارة في عالم الصناعات.

- سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 كان لها أثراً كبيراً في تطور السيارايت الرياضية الأمريكية

انطلقت سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 بمحرك  V8الجيل المتوفر في ذلك الوقت حينها والأكبر سعة بـ 260 بوصة، مع علبة تروس فورد في غضون ساعات وكان أول نموذج كامل منها وهو CSX 2000.

تستمد سيارة شيلبي كوبرا 260 قوتها من محرك OHV V-8 يولد قوة تصل الى 260 حصاناً مزود بنوابض علوية عرضية، وناقل حركة يدوي رباعي السرعات، ونظام تعليق مستقل أمامي وخلفي، ومكابح قرصية داخلية خلفية، بالإضافة إلى قاعدة العجلات بطول 2286 ملم، وكانت السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 97 كم/ساعة في خلال 4.2 ثانية فقط، وكان ذلك رقماً خارقاً في ذلك الوقت.

ظهرت السيارة قبل معرض نيويورك للسيارات عام 1962 ، وسجلت سرعة قصوى تبلغ  247 كم/ساعة، وكانت سرعة مذهلة للغاية في تلك الحقبة من الستينيات، وعمل شيلبي على إجراء مجموعة من التعديلات على نطاق ضيق، وجاءت من الأمام بمقدمة طويلة نوعاً ما مع أقواس عجلات أمامية متوهجة ومصابيح دائرية، وتجعيد حاد في الجزء العلوي من الأجزاء الخلفية وفي الخلف تحتوي على صندوق بحجم مناسب ومقبض من الكروم لتتناسب مع نهايات إطار الكروم في الخلف.

جاءت سيارة شيلبي كوبرا 260 بتصميم داخلي بسيط وأنيق مغطى بالسجاد الداخلي، وتم تغليف لوحة القيادة والمقاعد بالجلد فيما تميزت عجلة القيادة بحافة خشبية بثلاثة قضبان معدنية، ومساحة تخزين كبيرة على جانب الراكب، وناقل حركة بسيط وعمود من الكروم ومقبض دائري، بالإضافة لذراع فرامل يدوي من الكروم على الجانب الأيمن من النفق.

الكلاسيكية السيارات الهوايات العالم الشباب الصناعة شيلبي سيارة سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 السيارات الكلاسيكية

موضوعات متعلقة

تويوتا لاند كروز 300 تحصل على تعديلات خارقة لمواجه التضاريس ..صور

بوجاتي تشيرون بور سبورت تخضع لاختبار التسارع .. صور

كونيجسيج تستعرض سيارتها الخارقة الجديدة لعام 2022.. صور

شيفروليه كامارو ZL 1 تحصل على تعديلات خارقة تصل لـ1000 حصان.. صور

BMW MHX 6 تحصل على تعديلات خارقة من مانهارت.. صور

جينيسيس GV90 موديل 2024 تأتي بتصميم جديد .. صور

فورد تكشف عن موعد إنتاج موستنج موديل 2024.. صور

BMW M5 CS موديل 2022 تحصل على ترقيات خارقة من G-Power.. صور

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتساقط على المسجد الحرام وسط دعاء المعتمرين .. فيديو

أمم أفريقيا ..الخزري: مصر لديها صلاح والجزائر تملك محرز وهذا ما يميز تونس

خبراء يحذرون من تأثير نظارات الواقع الافتراضي على الأطفال

مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط.. ويقصف مجمعاً لتصنيع الصواريخ

بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف إلى أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ