نوستاليجيا.. قصة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 في صور

تعتبر السيارات الكلاسيكية من الهوايات المنتشرة مؤخراً بين محبي السيارات حول العالم بسبب ما تمثله من قيمة كبيرة تربط الماضي بالحاضر، وتذكرنا بأيام الزمن الجميل لما له من ذكريات فريدة شغلت أحلام الشباب في الماضي، كما كان تلك السيارات الفضل فيما وصلت لها الصناعة من تطور مذهل مؤخراً.

تعد سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 واحدة من أشهر السيارات الكلاسيكية التي تربعت على عرش قائمة السيارات الأغلى والأندر عالمياً حيث تم بيعها في مزاد علني بقيمة سعرية وصلت إلى 14.3 مليون دولار.

بدأ إنتاج الطراز الأول من سيارة كوبرا 260 في عام 1962 على يد كارول شيلبي الذي حملت السيارة أسمه ويعد واحداً من أهم المبتكرين في القرن الماضي جنباً إلى جنب مع إديسون وفورد، وغيرهم من المبتكرين التاريخيين.

كان لظهور سيارة CSX 2000 دوراً كبيراً في تطور السيارات الرياضية الأمريكية والسباقات على مستوى العالم واحتلالها الصدارة، ولن تكون صناعة السيارات الأمريكية كما هي اليوم حيث شهدت طفرة جبارة في عالم الصناعات.

- سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 كان لها أثراً كبيراً في تطور السيارايت الرياضية الأمريكية

انطلقت سيارة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 بمحرك V8الجيل المتوفر في ذلك الوقت حينها والأكبر سعة بـ 260 بوصة، مع علبة تروس فورد في غضون ساعات وكان أول نموذج كامل منها وهو CSX 2000.

تستمد سيارة شيلبي كوبرا 260 قوتها من محرك OHV V-8 يولد قوة تصل الى 260 حصاناً مزود بنوابض علوية عرضية، وناقل حركة يدوي رباعي السرعات، ونظام تعليق مستقل أمامي وخلفي، ومكابح قرصية داخلية خلفية، بالإضافة إلى قاعدة العجلات بطول 2286 ملم، وكانت السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 97 كم/ساعة في خلال 4.2 ثانية فقط، وكان ذلك رقماً خارقاً في ذلك الوقت.

ظهرت السيارة قبل معرض نيويورك للسيارات عام 1962 ، وسجلت سرعة قصوى تبلغ 247 كم/ساعة، وكانت سرعة مذهلة للغاية في تلك الحقبة من الستينيات، وعمل شيلبي على إجراء مجموعة من التعديلات على نطاق ضيق، وجاءت من الأمام بمقدمة طويلة نوعاً ما مع أقواس عجلات أمامية متوهجة ومصابيح دائرية، وتجعيد حاد في الجزء العلوي من الأجزاء الخلفية وفي الخلف تحتوي على صندوق بحجم مناسب ومقبض من الكروم لتتناسب مع نهايات إطار الكروم في الخلف.

جاءت سيارة شيلبي كوبرا 260 بتصميم داخلي بسيط وأنيق مغطى بالسجاد الداخلي، وتم تغليف لوحة القيادة والمقاعد بالجلد فيما تميزت عجلة القيادة بحافة خشبية بثلاثة قضبان معدنية، ومساحة تخزين كبيرة على جانب الراكب، وناقل حركة بسيط وعمود من الكروم ومقبض دائري، بالإضافة لذراع فرامل يدوي من الكروم على الجانب الأيمن من النفق.