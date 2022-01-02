الري: مشروع تبطين الترع ساهم في زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30%

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع تكمن في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، معقباً: " الفلاحين في 2016، كانوا بيجولنا الوزارة وبيشتكوا ويعملوا مظاهرات، خاصة فلاحين الفيوم".

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن بعد تبطين الترع أصبح توصيل المياه لنهاية الأراضي يستغرق ساعتين بدلاً من 3 أيام، معقباً: "بقى فيه عدالة في التوزيع، واللي في نهاية الأرض بياخد مياه زي اللي في أول الأرض".

وتابع وزير الري والموارد المائية أن ذلك أدى إلى زيادة إنتاج الفلاحين، وزيادة سعر الأراضي إلى 30%، بالإضافة إلى زراعة الأراضي التي لم تتم زراعتها من قبل.

ونوه محمد بعد العاطي أن جميع الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الأراضي هي مصرية بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هناك شركة مصرية وفرت الري الذكي للفلاحين، وذلك بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، دون استيراد أي شيء من الخارج.