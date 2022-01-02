بالفوشيا..لقاء سويدان تبدأ العام الجديد بجلسة تصوير

احتفلت الفنانة لقاء سويدان ، بـ الكريسماس ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت لقاء سويدان بفستان أنيق باللون الفوشيا، وعلقت قائلة:"happy new year"، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "أيام " حيث تظهر بالحجاب، وتجسد شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله، خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى ولقاء سويدان وشيرى عادل، ورياض الخولى، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، ومصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.