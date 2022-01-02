بيشوي ويليام يشارك في معرض القاهرة بكتاب "انطلاق مشروعك من هنا"

يشارك الكاتب بيشوي ويليام، في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "انطلاق مشروعك من هنا"، والذي يتناول فيه حكايات مجموعة من الشباب الذين خاضوا تجارب ناجحة في حياتهم.

الكتاب صادر عن دار القلم للنشر والتوزيع، ويكشف عن إنجازات كبيرة لشباب مصري بدأوا حياتهم من الصفر، إلى أن وصلوا للقمة.

الكتاب يعرض في معرض القاهرة المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، والذي يشارك فيه كافة دور النشر المصرية، والعربية.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ53 خلال الفترة من من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية وألفنية، مع اتخإذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب على قدم وساق استعدادا للمعرض، حيث من المقر أن تصدر عدد كبير من العناوين والمؤلفات المتنوعة ما بين الأدب والتاريخ، والفلسفة، والفكر، والعلوم الاجتماعية للمشاركة بها في المعرض، كما تقدم تخفيضات كبيرة على إصداراتها، لدعم القراء على اقتناء الكتب، وتشجيع الشباب على القراءة، ورفع الوعي ونشر المعرفة، هذا إلى جانب مبادرة ثقافتك كتابك التي تترواح فيها اسعار الكتب من واحد جنيه إلى 20 جنيها.

المعرض تحل فيه دولة اليونان ضيف شرف المعرض بعد تأجيلها من العام الماضى، وتم اختيار اسم الأديب الكبير يحيى حقى كضيف شرف لمعرض الكتاب، وسيتم إحتفاء خاص بالراحل، إلى جانب إصدار كتاب جديد له، لم يتم تجميعه من قبل، وتم اختيار محور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" كشعار لمعرض الكتاب.