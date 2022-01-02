عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيشوي ويليام يشارك في معرض القاهرة بكتاب "انطلاق مشروعك من هنا"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يشارك الكاتب بيشوي ويليام، في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "انطلاق مشروعك من هنا"، والذي يتناول فيه حكايات مجموعة من الشباب الذين خاضوا تجارب ناجحة في حياتهم.

 

الكتاب صادر عن دار القلم للنشر والتوزيع، ويكشف عن إنجازات كبيرة لشباب مصري بدأوا حياتهم من الصفر، إلى أن وصلوا للقمة.

 

الكتاب يعرض في معرض القاهرة المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، والذي يشارك فيه كافة دور النشر المصرية، والعربية.

 

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ53 خلال الفترة من من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية وألفنية، مع اتخإذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب على قدم وساق استعدادا للمعرض، حيث من المقر أن تصدر عدد كبير من العناوين والمؤلفات المتنوعة ما بين الأدب والتاريخ، والفلسفة، والفكر، والعلوم الاجتماعية للمشاركة بها في المعرض، كما تقدم تخفيضات كبيرة على إصداراتها، لدعم القراء على اقتناء الكتب، وتشجيع الشباب على القراءة، ورفع الوعي ونشر المعرفة، هذا إلى جانب مبادرة ثقافتك كتابك التي تترواح فيها اسعار الكتب من واحد جنيه إلى 20 جنيها.

 

المعرض تحل فيه دولة اليونان ضيف شرف المعرض بعد تأجيلها من العام الماضى، وتم اختيار اسم الأديب الكبير يحيى حقى كضيف شرف لمعرض الكتاب، وسيتم إحتفاء خاص بالراحل، إلى جانب إصدار كتاب جديد له، لم يتم تجميعه من قبل، وتم اختيار محور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" كشعار لمعرض الكتاب.

الكاتب بيشوي ويليام معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاق مشروعك من هنا حكايات مجموعة من الشباب دار القلم للنشر والتوزيع

ترشيحاتنا

من أزبل لأزبل.. نيللي كريم تتحدث عن رجال ارتبطوا بها من قبل

وفاة والد عبد الواحد السيد قائد الزمالك السابق

عزيز الشافعي: 2021 سنة الحظ وحصاد مجهود 18 عامًا.. فيديو

خالد الجندي: أي مؤمن ليس لديه مشاعر عليه مراجعة نفسه

أهل الاختصاص.. الأوقاف: نأخذ رأي الصحة في كل ما يتعلق بمصلحة الإنسان

مجزرة العراق.. شقيق ضحية يكشف تفاصيل صادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

"الحكومة" تكشف حقيقة غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

وسط زغاريد الأم.. الحكم بإعدام قاتل "طفلة شربين"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

فيديو

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ