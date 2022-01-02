10 فوائد لن تصدقها لاستخدام الحجامة.. تفاصيل

تعد الحجامة من أشهر طرق العلاج البديل وخاصة للرياضيين، فهي تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من السموم بداخله.

الحجامة الرياضية تساعد في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب لممارسي رياضة بناء الأجسام التي تنتج احيانا عن عدم الوصول للهدف المنشود من خلال زيادة افراز هرمون ( الانكيفالين ) المسؤول عن محاربة الاكتئاب مما يساعدهم بالاستمرارية لتحقيق أهدافهم.

فوائد الحجامة

- تنشيط الدورة الدموية في مناطق الألم.

-سحب الشوائب والسموم من الدم.

- استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا.

- تخفيف الألم واسترخاء العضلات.

- علاج اضطرابات الدم ومنها فقر الدم.

- علاج ضغط الدم المرتفع.

- علاج الصداع النصفي.

- علاج احتقان الشعب الهوائية الناتج عن الربو والحساسية.

- توسيع الأوردة والشرايين.

-التخفيف من ألم الظهر.

-التخلص من آلام التهاب المفاصل وآلام العضلات الليفية.