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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 فوائد لن تصدقها لاستخدام الحجامة.. تفاصيل

الحجامة
الحجامة

تعد الحجامة من أشهر طرق العلاج البديل وخاصة للرياضيين، فهي تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من السموم بداخله.

الحجامة الرياضية تساعد في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب لممارسي رياضة بناء الأجسام التي تنتج احيانا عن عدم الوصول للهدف المنشود من خلال زيادة افراز هرمون ( الانكيفالين ) المسؤول عن محاربة الاكتئاب مما يساعدهم بالاستمرارية لتحقيق أهدافهم.

 

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طبيب: الحجامة لها دور في علاج الأمراض الروماتيزمية .. فيديو

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تحذير.. آلام الظهر يمكن أن تكون أعراض أوميكرون

 

فوائد الحجامة

- تنشيط الدورة الدموية في مناطق الألم.
-سحب الشوائب والسموم من الدم.
- استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا.
- تخفيف الألم واسترخاء العضلات.
- علاج اضطرابات الدم ومنها فقر الدم.
- علاج ضغط الدم المرتفع.
- علاج الصداع النصفي.
- علاج احتقان الشعب الهوائية الناتج عن الربو والحساسية.
- توسيع الأوردة والشرايين.
-التخفيف من ألم الظهر.
-التخلص من آلام التهاب المفاصل وآلام العضلات الليفية.

 

الحجامة فوائد الحجامة اضرار الحجامة أسباب آلام الظهر اخبار الصحة

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