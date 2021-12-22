تحذير.. آلام الظهر يمكن أن تكون أعراض أوميكرون

فجرت دراسة جديدة معلومات مثيرة عن متحور أوميكرون أهمها أن آلام الظهر يمكن أن تكون أحد أهم أعراضه.

كشفت دراسة جديدة أجرتها Discover Health أن آلام الظهر يمكن أن تكون علامة على أن الإنسان مصاب بكورونا وبشكل أكثر تحديدًا ، متغير أوميكرون وتأتي هذه الأخبار بعد أن اكتشف طبيب في جنوب إفريقيا الأعراض الشائعة.

ووفقا لما جاء في موقع “glasgowlive ” فإن الدراسة تضمنت 78000 حالة من المتغير الجديد في جنوب إفريقيا لمعرفة الأعراض الأكثر شيوعًا واختلف بعضها عن المتغيرات الأخرى.

حدد خبراء الصحة في المملكة المتحدة سابقًا أن المتغير الجديد لا ينتقل بشكل أسرع فحسب، بل له أعراض أخرى يجب على الناس البحث عنها.

على الرغم من أن أعراض أوميكرون أكثر اعتدالًا من متغير دلتا فترى بريطانيا أنه من المحتمل أن يصبح البديل السائد في غضون أيام.

في الماضي، طُلب من الناس البحث عن ثلاثة مؤشرات رئيسية للفيروس أوميكرون وهى “سعال جديد ومستمر، وحمى ، وفقدان حاسة التذوق والشم”، والآن تم الإبلاغ عن أن الأوميكرون يعطي أعراضًا مثل نزلات البرد - التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والصداع مع إصابة البعض بالتهاب الحلق والتعرق الليلي.

ولكن بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى ، حدد الأطباء في جنوب إفريقيا آلام الظهر كأعراض شائعة أخرى يجب على الناس مراقبتها خاصةً إذا لم تكن مزعجة من قبل.