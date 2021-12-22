بعد تلقي لقاح كورونا.. فائدة مذهلة تنتظر مصابي أوميكرون

أظهرت الدراسات المختبرية الأولية أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر-بيوانتك COVID-19 تعمل على تحييد متغير أوميكرون بينما تظهر جرعتان انخفاضًا كبيرًا في عيار التعادل.

ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم أن العدوى الخارقة تسبب استجابة مناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة.

قال أوجور شاهين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech: " تشير مجموعة البيانات الأولية الأولى لدينا إلى أن الجرعة الثالثة من الـ لقاح لا تزال توفر مستوى كافٍ من الحماية من أي مرض من أي شدة يسببها متغير Omicron" . "

ويمكن أن تساعدنا حملات التطعيم والتعزيز الواسعة في جميع أنحاء العالم على توفير حماية أفضل للناس في كل مكان والاستمرار في فصل الشتاء.

كما نواصل العمل على لقاح مُكيف ، نعتقد أنه سيساعد على تحقيق مستوى عالٍ من الحماية ضد مرض COVID-19 الناجم عن أوميكرون بالإضافة إلى حماية مطولة مقارنة بالـ لقاح الحالي".