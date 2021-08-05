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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحمي الدماغ وتحارب الفيروسات والسرطان .. اعرف تأثير الحجامة على المناعة والصحة

فوائد الحجامة للدماغ
فوائد الحجامة للدماغ

تعد الحجامة من طرق العلاج البديلة التي تساعد الجسم في التخلص في العديد من المشاكل الصحية، وأوضح الدكتور محمد شاذلي رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم الشاملة والعلاج بالحجامة، أن الحجامة لديها الكثير من الفوائد كما أنها عديدة ومتنوعة وتختلف من الرجال عن النساء في أمور عدة تخص كل جنس على حدة كما انها تفيد المناعة بشكل جيد .

فوائد العلاج بالحجامة

وقال الدكتور محمد شاذلي رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم الشاملة والعلاج بالحجامة ان عملية الحجامة تزيد من قوة جهاز المناعة لزيادة نشاط الجملة الشبكية البطانية، كما أن التروية الدموية الجيدة للنسج والأعضاء من شأنها رفع مناعة الجسم بسبب كثرة تعرض العامل الممرض لعناصر جهاز المناعة.

 

بعد ظهورها في الأولمبياد.. تعرف على فوائد الحجامة للرجال والنساء

"الإندبندنت" البريطانية تسلط الضوء على استخدام الحجامة بـ أولمبياد طوكيو 2020

 

أضاف الدكتور محمد شاذلي رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم الشاملة والعلاج بالحجامة  ان الحجامة تعمل في تحريض نقي العظام على توليد كريات جديدة وخاصة إذا كان الجسم في حالة تستدعي إنتاج خلايا مناعية دفاعية بشكل مستمر مما يساعد على تحسين الصحة بشكل ملحوظ.


الحجامة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات والسرطان


وأشار الشاذلي، الى إن الحجامة تحافظ على كرات الدم البيضاء وتنشط إنتاجها مما يساعد على تحرير الأنتروفيرون بكميات كافية لمواجهة الفيروس الكبدي أو الخلايا السرطانية.

كما أن عملية الحجامة تحسِّن الرؤية الناتجة عن نقص التروية وتخفِّف تجلط الأوعية الدماغية بإزالة الدم المحتقن الزائد وبالتالي تقلل حدوث الجلطات الدماغية، كما أنها بتخفيضها للضغط الشرياني تقلل من حدوث النزف الدماغي، كذلك تقويتها للمناعة تقلل من حدوث الآفات العصبية المناعية. 

 

الحجامة تساعد في ضبط المشاعر والعواطف 

 

 ثبت وفقا لرئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم الشاملة والعلاج بالحجامة  أن ممارسة الحجامة الصحيحة تقي الإنسان من حوادث احتشاءات الدماغ، كما تفيد الحجامة في تنظيم الدم الوارد إلى الدماغ، لذلك نرى عملية الحجامة تفيد في ضعف الذاكرة ونقص التركيز.

 وذكر الشاذلي ان الحجامة تساعد في ضبط المشاعر والعواطف وتنظيمها، وذُكِرَ فائدتها في الصرع وتحسين السمع إذا كان سببه نقص التروية الدموية، والتوازن الناجم عن نقص الدم الوارد.

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