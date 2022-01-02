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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تكشف حقيقة غرق متحفي شرم الشيخ و الغردقة

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ

ايماءا الى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم الشيخ و الغردقة من جراء الأمطار التي شهدتها جمهورية مصر العربية ، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما.

وأضاف أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي،  مشيرا الى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية علي مستوي الجمهورية أول بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد مؤمن عثمان جميع وسائل الإعلام الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحرص والدقة قبل نشر أية أخبار مثل هذه الشائعة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
 

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وزارة السياحة والآثار متحفي شرم الشيخ و الغردقة الامطار المتاحف المواقع الاثرية

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