رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل التنمية

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم، الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الاجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ويترأسها الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

بدوره، رحب النائب الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بوزير الأوقاف، وقال: “عندما تمت مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية”.

وأضاف: “هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة”، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.

وأوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب، وتابع: "الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل عجلة التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدولة، ونريد سماع رؤية وزارة الأوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية".