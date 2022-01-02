القليوبية تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

شهدت محافظة القليوبية مساء اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مختلف مراكز وقرى المحافظة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي انه تم نشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور للتعامل مع سقوط الأمطار.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية علي استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد وجه فى وقت سابق برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والقرى والأحياء، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف محافظ القليوبية مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.