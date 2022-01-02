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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دينا أبو السعود: كريم بينكي ينشط الدورة الدموية ويقي من التجاعيد ..فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن الشتاء يؤثر على البشرة بصورة أكبر من الصيف، لأنه يؤدي إلى جفاف البشرة، وعدم النضارة، منوهة إلى أن البشرة تميل إلى الاصفرار بسبب انقباض الأوعية الدموية نتيجة برودة الطقس.

وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم “الأحد”، أن كريم بينكي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى عدم اصفرار البشرة، والوقاية من الجفاف الذي يؤدي إلى التجاعيد والتشققات.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يحتوي على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين سي؛ الذي يعتبر مضاد لأكسدة البشرة خصوصا مع تقدم السن أو التدخين أو الزيوت المكررة، مشيرة إلى أن أكسدة البشرة تؤدي إلى انطلاق الخلايا الحرة في البشرة، مما يؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة، لذلك هناك ضرورة لاستخدام كريم يحجم الخلايا الحرة مثل كريم بينكي.

كما قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن القضاء على التجاعيد بصورة كبيرة لن يكون إلا من خلال الفيلر أو البوتكس، ومع استخدام كريم تطول فترة الحقن من 6 أشهر لعام.

وأضافت "أبو السعود"، أن مخزون الكولاجين يقل بعد الـ25 عامًا، ولكن هناك إمكانية لتعويض الكولاجين مع استخدام كريم بينكي الذي يحفز على إنتاج الكولاجين، من خلال احتوائه على مستخلص الشاي الأخضر.

وأضافت أن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيه والكاكاو وهذه المواد تحفز على المحتوى المائي في البشرة، مما يزيد من نضارة البشرة، كما أن كريم بينكي يساعد على تقشير البشرة بدون أي مواد كيمائية، خاصة وأنه مكون من مواد طبيعية بعيدًا عن المواد الكيمائية.
 

الأوعية الدموية الفيتامينات التدخين التجاعيد فيتامينات الدورة الدموية الشيخوخة فيتامين سي

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