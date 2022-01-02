البطل العالمي محمد رشوان في قيادة جودو سموحة



قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة السيد المحاسب وليد عرفات تعيين البطل العالمي كابتن محمد رشوان صاحب الميدالية الأوليمبية التاريخية في الجودو رئيسا لجهاز الجودو بنادي سموحة .

ويعتبر الكابتن محمد رشوان أحد أبطال سموحة التاريخيين.

وروى الكابتن محمد رشوان، البطل الأولمبي، تفاصيل بطولة في مجال الرياضة، مؤكدا أنه كان بطل أولمبي رفع علم مصر في الماضي.

وأكد الكابتن محمد رشوان في تصريحات سابقة له أن صناعة البطل الأولمبي ليس بالأمر الطبيعي ويحتاج لتضافر الجهود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد استثمار للمستقبل.



وتابع الكابتن محمد رشوان، البطل الأولمبي، أن أي خلل في منظومة صناعة البطل الأولمبي تأتي بنتائج غير مرغوبة، لافتا إلى أن مصر مليئة بالأبطال واللاعبون المميزون في مختلف الألعاب.





