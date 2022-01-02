صحة الإنسان ثروة.. هانى الناظر:إنتاج مصر من لقاحات كورونا يبرز قوة الدولة

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، فعالية جميع اللقاحات المطروحة في العالم ووجود حروب كبرى بسبب اللقاحات بين الدول وشركات الأدوية للترويج لمنتجاتها.

وأوضح هاني الناظر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 10 لقاحات في العالم، واللقاح المصري الذي يجري العمل عليه في المركز القومي للبحوث وصل إلى مرحلة تجارب إكلينيكية من أجل إنتاج لقاح مصري.

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن مصر لديها باحثين متميزين، وإنتاج مصل ضد كورونا سيبرز قوة الدولة، التي تمتلك علماء في كل المجالات على أعلى مستوى. مشيرا إلى أن مصر بحاجة لإبراز أدوار علمائها.

وتابع هاني الناظر أنه لا بد من الاستمرار في منظومة التأمين الصحي والعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج من أجل صحة الإنسان تعتبر ثروة وأنها من أهم المبادرات.

ونوه رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بأن مصر أصبحت خالية من فيروس سي في عهد الرئيس السيسي، وتم القضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة امتداد لكل المجالات.