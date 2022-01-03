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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى فهمي ماطل في توثيق الزواج

فاتن موسى: مصطفى فهمي عايرني وهددني بشكل صريح

الإعلامية فاتن موسى
الإعلامية فاتن موسى

كشفت الإعلامية فاتن موسى العديد من الكواليس والأسرار حول علاقتها بالفنان مصطفى فهمي، خاصة بعد انفصالهما خلال الأيام الماضية الأخيرة، حيث أكدت أن طلاقها تم غيابيًا، ولا تعلم حتى الآن لماذا طلقها الفنان مصطفى فهمي، ولم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت.

وتحدثت «فاتن موسى» تهديد طليها لها بالطلاق في حال عودتها للعمل، مشيرة إلى أنه من المفترض إن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على زوجته،  مضيفة  :«عندما طلبت زيادة مصروفي قال لي انتي عايزه تحوشي من ورايا وانتى دلوعة».

 

فاتن موسى: مصطفى فهمي ماطل في توثيق الزواج لعدم حصولي على الجنسية المصرية

قالت الإعلامية فاتن موسى، إن مصطفى فهمي كان حريصا جدا في الماديات وكان يعايرني اللي بيصرفه عليا والمفترض أن هذا هو الطبيعي، ولم احصل حتي الأن علي الجنسية المصرية وكان يجب أن تكون معي الجنسية منذ 3 سنوات .

 

لو اشتغلتي هطلقك.. فاتن موسى: مصطفى فهمي هددني بشكل صريح

قالت الإعلامية فاتن موسى، إنها صبرت كثيرا علي مصطفي فهمي وكانت دائما تتحدث عنه بالخير وتجمل صورته أمام الجميع  ولا تقول عنه إلا كل الخير، وصبرت على هذه العلاقة لأن مصطفى فهمي كان زوجها  وتحبه وتريد أن تراه دائما في أفضل صورة، قائلة : «هددني وقال لي لو اشتغلتي هطلقك».

 

فاتن موسى: طلاقي من مصطفى فهمي تم غيابيًا

قالت الإعلامية فاتن موسى، إن كلام مصطفي فهمي ومحاميه دائما متضارب وهذا يقلل من مصداقيته، مؤكدة أنها لم يكن بينها وبين مصطفى فهمي مشاكل في أواخر أيام زواجهما.

 

كان مبيت الغدر.. فاتن موسى: لم اتفق على الطلاق مع مصطفى فهمي

قالت الإعلامية فاتن موسى، إنها لا تعلم حتى الآن لماذا طلقها الفنان مصطفى فهمي غيابيا، موضحة أنه لم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت، وتأثرت قائلة : «مصطفى فهمي كان مبيت ليا الغدر، والجريمة الذي ارتكبها تسببت في فقدان الثقة لذلك أرفض العودة إليه حتى له كنت أحبه».

 

فاتن موسى: الأمومة والأمان وعود لم ينفذها مصطفى فهمي

قالت الإعلامية فاتن موسى، إنها لم تتخيل أن تنتهي علاقتها بمصطفى فهمي بالطلاق، لافتة إلى أنه كان هناك مشاكل يومية بينهما بسبب مطالبتها بتنفيذ الوعود التي وعدها بها، مضيفة أن مصطفي فهمي أثار حولي شائعات اني دائما طماعة واني أتربح من خلفه وهذا الكلام لا أعرف كيف يقوله وبيني وبينه 4 سنوات زواج”، مؤكدة أن الأمومة والأمان وعود لم ينفذها أثناء فترة الزواج.

 

موسى: طلبت من مصطفى فهمي زيادة مصروفي وكان رده غريب

اتهمت الإعلامية فاتن موسى، طليقها الفنان مصطفى فهمي بأنه دائما كان يتحدث عن الماديات، مشيرة إلى أنه من المفترض إن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على زوجته،  مضيفة  :«عندما طلبت زيادة مصروفي قال لي انتي عايزه تحوشي من ورايا وانتى دلوعة».

 

فاتن موسى: لم أتخيل أن تنتهي علاقتي بمصطفى فهمي بالطلاق

أكدت الإعلامية فاتن موسى، إنها لم تتخيل أن تنتهي علاقتها بمصطفي فهمي بالطلاق، لافتة إلي أنه كان هناك مشاكل يومية بينهما بسبب مطالبتها بتنفيذ الوعود التي وعدها بها.

 

فاتن موسى: مصطفى فهمي بيعايرني.. وقالي انتي عايزه تحوشي من ورايا

وجهت الإعلامية فاتن موسى، رسالة لـ طليقها الفنان مصطفى فهمي قائلة: «عيب عليك بتعايرني علشان جبتلى ملابس وشنط، وأنا مراتك، المفروض تكسيني علشان أظهر معك بالشكل اللائق»، متابعة:  «مصطفى فهمي دائما كان يتحدث عن الماديات، من المفترض إن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على زوجته.

 

فاتن موسى: مصطفى فهمي كان يغار غيرة عمياء

قالت الإعلامية فاتن موسى، إن طليقها الفنان مصطفى فهمي كان يغار عليها بشكل مبالغ فيه، وكان يتحدث معها بشكل طبيعي قبل طلاقها بأيام، مضيفا أن مصطفى فهمي ودعها في المطار في آخر أيام زواجهم والدموع في عينيه، وكان يغار عليها غيرة تملك.

 

والد فاتن موسى: لم نتخذ أي إجراءات قانونية ضد مصطفى فهمي

قال أحمد موسي والد الإعلامية فاتن موسى، إن مصطفى فهمي اتصل به منذ عام ونصف وقال له إن هناك بعض المشاكل بينه وبين فاتن، مؤكدا أنه لا يحب أن يتدخل في حياة أولاده الشخصية.

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