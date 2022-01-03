احذر.. مستخدمو هذا التطبيق من مايكروسوفت لديهم ثغرة خطيرة

يواجه مستخدمى هواتف أندرويد مشكلة كبيرة مع تطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams المملوك لشركة مايكروسوفت، وذلك بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق تمنع المستخدمين من القيام بإجراء الاتصالات.

وبحسب موقع Android Police فإن عدد من المستخدمين قد أبلغوا عن مشكلات في إجراء المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى حدوث أعطال في عدد من التطبيقات الأخرى، عند استخدام التطبيق.

واتضح بأن المشكلة تواجه مستخدمي تطبيق Microsoft Teams من هواتف أندرويد فقط ، حيث أن التطبيق يعمل بشكل جيد مع مستخدمى هواتف آيفون، حيث تعمل شركتا مايكروسوفت وجوجل على حل المشكلة.

ومن المتوقع أن يحصل مستخدمو هواتف أندرويد الذين يقومون باستخدام تطبيق Microsoft Teams كتطبيق أساسي لمكالمات الفيديو على حل مشكلتهم قريبا مع تثبيت تحديث شهر يناير ، ولكن سيضطر هؤلاء المستخدمون للانتظار عدة أيام للحصول عليه.

وفقا للموقع فإنه يجب على المستخدمين الذين يواجهون مشكلة مع تطبيق Microsoft Teams القيام تنشيط التحديثات التلقائية على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد، حيث قد يكون بعض المستخدمين قد ألغوا تنشيطها أولم يتبق لديهم مساحة خالية كافية على هواتفهم الذكية لتنزيل التحديثات.

