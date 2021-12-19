مايكروسوفت تنصح جميع مستخدمي ويندوز باتخاذ هذا الإجراء لوجود ثغرات أمنية خطيرة

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية جميع مستخدمي ويندوز من وجود ثغرات أمنية خطيرة تهددهم بالاختراق وتسريب البيانات الشخصية الخاصة بهم، حيث تعمل الشركة على إصلاح هذه الثغرات مع إطلاق عدد من التحديثات لتفاديها نصحت المستخدمين بتثبيتها.

وبحسب مجلة فوربس فإن جميع مستخدمي ويندوز 7 و 8 و 10 و 11 معرضون للخطر من هذه الثغرات التى تم تصنيفها من قبل الشركة بأنها شديدة الخطورة ويمكنها ليس فقط اختراق المستخدمين وإنما أيضا تدمير الأجهزة الخاصة بهم.





وتسمح جميع الثغرات للهاكرز بالوصول المحتمل إلى إصدارات ويندوز وإطلاق التعليمات البرمجية الضارة عن بُعد على الأنظمة الأساسية، حيث قامت مايكروسوفت بإطلاق عدد من التحديثات لمعالجة الثغرات.

ويمكن لجميع مستخدمى ويندوز تحديد إصدار ويندوز الخاص بهم، والدخول على هذا الرابط لمعالجة ثغرة CVE-2021-43233 ، وهذا الرابط لمعالجة ثغرة CVE-2021-43217 وكذلك الدخول على هذا الرابط ولكن باستثناء مستخدمى ويندوز 11 لمعالجة ثغرة CVE-2021-43215 والقيام بثبيت التحديثات لمحاولة تفادى المشكلات التى قد تسبب فيها الثغرات.

وكان الباحث الأمني عبد الحميد الناصري ، استطاع لأول مرة كشف هذه الثغرات الأمنية ، التي يتم استغلالها بالفعل من قبل الهاكرز حيث تتجاوز الثغرات الأمنية عيبًا سابقًا تحت رمز (CVE-2021-41379) ، وتعتقد مايكروسوفت أنها نجحت في تصحيحها في نوفمبر الماضى ، إلا أن الهاكرز استطاعوا من رفع الامتيازات التي تسمح له بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر ونشر هجماتهم عبر شبكة الضحية.

