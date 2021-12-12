لمنافسة مايكروسوفت.. سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

استحوذت شركة سونى اليابانية على شركة Valkyrie الأمريكية للخدمات الترفيهية، وذلك في إطار خطة سونى للتركيز على تقديم تجارب ألعاب استثنائية، للسيطرة على مجال ألعاب الفيديو ومنافسة شركات عملاقة مثل مايكروسوفت ونينتيدو.



وبحسب موقع Engadget فإن سونى استطاعت خلال ال12 شهرا الماضية الاستحواذ على حوالي 17 استوديو ليكونوا تحت شعارها من بينها استديوهات شهيرة مثل Firesprite و Housemarque كما تعتزم ضم المزيد في الفترة المقبلة.

ولم يتم الإعلان عن سعر الصفقة الكبيرة للاستحواذ على شركة Valkyrie ، حيث أعلن هيرمان هولست رئيس استديوهات بلاي ستيشن في شركة سونى بانضمام شركة Valkyrie إلى أسطول سونى دون ذكر أية تفاصيل بأن ثمن الصفقة.

وتم تأسيس شركة Valkyrie في مدينة سياتل في عام 2002 ، وقامت بالمساهمة في تطوير عدد من ألعاب الفيديو الشهيرة مثل God of War و Halo Infinite ، حيث تعتبر الشركة واحدة من أهم استديوهات الألعاب وتطويرها في العالم.

وفي وقت سابق، قررت سونى تخفيض إنتاجها من أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 ، بسبب عدد من المشكلات الخاصة بتعطل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية التى سببها تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 منذ العام الماضي، وكذلك الأزمة العالمية لنقص الرقائق التي تضرب شركات التكنولوجيا.

وفي السابق استهدفت سوني بيع أكثر من 16 مليون وحدة مجمعة من أجهزة بلاى ستيشن 5 ، ولكن تم تخفيض ذلك في الوقت الحالي إلى 15 مليون وحدة أو أقل ، حيث من المتوقع أن يصل استهداف البيع إلى 14.8 مليون فقط بحلول شهر مارس القادم.



وفي الوقت الحالي تعمل سونى على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .