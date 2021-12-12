عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة مايكروسوفت.. سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

سونى تستحوذ على شركة
سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

استحوذت شركة سونى اليابانية على شركة Valkyrie الأمريكية للخدمات الترفيهية، وذلك في إطار خطة سونى للتركيز على تقديم تجارب ألعاب استثنائية، للسيطرة على مجال ألعاب الفيديو ومنافسة شركات عملاقة مثل مايكروسوفت ونينتيدو. 


وبحسب موقع Engadget فإن سونى استطاعت خلال ال12 شهرا الماضية الاستحواذ على  حوالي 17 استوديو ليكونوا  تحت شعارها من بينها استديوهات شهيرة مثل Firesprite و Housemarque كما تعتزم ضم المزيد في الفترة المقبلة.

ولم يتم الإعلان عن سعر الصفقة الكبيرة للاستحواذ على شركة Valkyrie ، حيث أعلن هيرمان هولست رئيس استديوهات بلاي ستيشن في شركة سونى بانضمام شركة Valkyrie إلى أسطول سونى دون ذكر أية تفاصيل بأن ثمن الصفقة. 

وتم تأسيس شركة Valkyrie في مدينة سياتل في عام 2002 ، وقامت بالمساهمة في تطوير عدد من ألعاب الفيديو الشهيرة مثل  God of War و Halo Infinite ، حيث تعتبر الشركة واحدة من أهم استديوهات الألعاب وتطويرها في العالم.     

وفي وقت سابق، قررت سونى تخفيض إنتاجها من أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 ، بسبب عدد من المشكلات الخاصة بتعطل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية التى سببها تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 منذ العام الماضي، وكذلك الأزمة العالمية لنقص الرقائق التي تضرب شركات التكنولوجيا.

وفي السابق استهدفت سوني بيع أكثر من 16 مليون وحدة مجمعة من أجهزة بلاى ستيشن 5 ، ولكن تم تخفيض ذلك في الوقت الحالي إلى 15 مليون وحدة أو أقل ، حيث من المتوقع أن يصل استهداف البيع إلى  14.8 مليون فقط بحلول شهر مارس القادم.


وفي الوقت الحالي تعمل سونى على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب  Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .

سوني شركة Valkyrie مايكروسوفت العاب الفيديو بلاى ستيشن تكنولوجيا

ترشيحاتنا

علاء نبيل : لا أتوقع استمرار ياسين وحسين فيصل مع منتخب مصر

أنتو الأمان .. شيرين لجمهورها: ربنا يجعلكم سند ليا ودواء| فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

لمنافسة مايكروسوفت.. سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

من فئة الكروس أوفر .. تويوتا تكشف النقاب عن رايز 2022 |صور

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

عشان مبقاش حلوة في عينيه.. شيرين تكشف السبب الرئيسي لحلق شعرها|فيديو

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

إلزام صاحب العمل بأجر شهرين للعامل عن كل سنة بالخدمة في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ