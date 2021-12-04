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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس

سونى تطلق قريبا خدمة
سونى تطلق قريبا خدمة ألعاب جديدة لمنافسة إكس بوكس

كشفت تقارير أن شركة سونى تعمل على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب  Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن خدمة Spartacus الجديدة من سونى ستضم عددا من أفضل الميزات الموجودة في خدمتى PlayStation Plus و PlayStation Now مع اشتراك شهرى مناسب للمستخدمين، مع عدد من العروض المجانية.

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وستسمح خدمة سونى الجديدة Spartacus للمستخدمين بتحميل الألعاب من مكتبة الألعاب الجديدة والقديمة بالإضافة إلى بث الألعاب، كما ستضم الخدمة ثلاثة مستويات متميزة، سيوفر المستوى الأول للمشتركين ميزات وفوائد PlayStation Plus الحالية. 

كما يأتي المستوى الثاني مع كتالوج كبير من ألعاب بلاي ستيشن 4 و 5 كما سيضيف المستوى الثالث عروض توضيحية موسعة وتدفق الألعاب ومكتبة من ألعاب PS1 و PS2 و PS3 و PSP الكلاسيكية، في حين ستوفر الخدمة  أحدث وحدة تحكم من سونى ، وهي PlayStation 5 بالإضافة إلى الألعاب الجديدة. 

وفي الفترة الأخيرة، قامت شركة سونى بإطلاق عددا من الخدمات المتنوعة للألعاب ولكنها لم تستطع المنافسة مع خدمة Game Pass من إكس بوكس التى استطاعت جذب أكثر من 18 مليون مشترك في فترة قليلة، وجعلت المشتركين ينسحبون من خدمات بلاى ستيشن من سونى.  

وتحاول سونى المنافسة بأقصى طاقتها خاصة بعد إعلان خدمة البث التليفزيوني نتفليكس Netflix دخولها عالم ألعاب الفيديو وإنشاء تطبيق لها على الهواتف الذكية مع عدد كبير من الألعاب المجانية. 

سوني إكس بوكس ألعاب فيديو خدمة ألعاب Game Pass ألعاب بلاي ستيشن

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