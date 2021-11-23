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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سونى تعتزم إطلاق هاتف Xperia PRO-I بكاميرا غير مسبوقة وسعر باهظ

سونى تعتزم إطلاق
سونى تعتزم إطلاق هاتف Xperia PRO-I بكاميرا غير مسبوقة

كشفت تقارير أن شركة سوني تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بتقنيات كاميرا غير مسبوقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة بنهاية العام الحالي أو مع بداية العام الجديد .

 

وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن هاتف سوني القادم سيحتوى على عدد كبير من الميزات والتقنيات الجديدة ولكن سيصدر بسعر باهظ ، حيث سيتخطى السعر الذى صدر به هاتف Xperia 1 III الذى لاقى إعجابا كبيرا وصدر بسعر تخطى ألف دولار . 

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ومن المرجح أن يبلغ سعر هاتف سونى القادم حوالى 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري، وعلى الرغم من أن سونى لم تأكد على إسم الهاتف حتى الآن إلا أنه وفقا للتقارير فسيتم إصداره تحت اسم Xperia PRO-I . 


وسيكون هاتف سونى القادم Xperia PRO-I أول هاتف هاتف ذكي في العالم يشتمل على مستشعر صور من النوع 1.0 مزود بضبط تلقائي للصورة، وهى ميزة تعمل على التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.

 

وتشمل الميزات الإضافية الأخرى في هاتف Xperia PRO-I من سونى  الكاميرا التى تتسم بتركيزًا تلقائيًا متقدمًا لصور خالية من الضبابية وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل إطارات مرتفع يبلغ 120 إطارًا في الثانية.


كما سيتميز هاتف Xperia PRO-I بوجود زر مخصص للتصوير البسيط وتقوم الشركة بتقديم ملحق شاشة Vlog جديد لأولئك الذين يرغبون في تجربة أيديهم في نشر مقاطع الفيديو على منصات مثل إنستجرام وتيك توك و يوتيوب.
 

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