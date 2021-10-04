يأتي مع شاشة بدقة 4K.. شاومي تطور هاتفا مميزا ينافس أجهزة سوني

تعد شاومي Xiaomi، هي واحدة من أفضل الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم على الرغم من عدم وجودها في الولايات المتحدة، وهي تقدم أيضا أحد أفضل الأجهزة المحمولة المبتكرة بين الإصدارات الحديثة، فعلى سبيل المثال، يعد هاتف Xiaomi 11T Pro أول هاتف ذكي يشحن سلكيًا بقوة 120 وات.

وفي الوقت الحالى تستعد شركة شاومي، لإطلاق إصدارها المبتكر القادم تحت اسم Xiaomi CC11 Pro، والذي رصده ضمن قائمة هيئة تنظيم الاتصالات الصينية TENAA يحمل رقم الطراز 2109119BC، مما يشير إلى قرب إطلاق الهاتف، وفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني.

مواصفات هاتف شاومي المميز Xiaomi CC11 Pro

وتشتمل قائمة المواصفات المدرجة في وثائق TENAA، على أن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi CC11 Pro، سيأتي بشاشة مميزة من نوع OLED و بقياس 6.55 بوصة، تبلغ دقتها 2160 × 3840 أو بدقة 4K.



ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتف شاومي المميز Xiaomi CC11 Pro، بمعالج ثماني الأنوية بسرعة 2.4 جيجاهرتز، كما سيتوفر في 3 خيارات من ذواكر التخزين تأتي بسعة 6 أو 8 أو 12 من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ومن المحتمل أن تضم خيارا مميز بسعة 16 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 وأيضا 512 جيجابايت.

ومع وجود العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتكوينات الذاكرة، من المتوقع أيضا أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi CC11 Pro بالعديد من خيارات الألوان تشمل الاختيارات اللون الأحمر، الأزرق، البنفسجي، والأسود، والبرتقالي، والوردي، والأصفر والأخضر، والسماوي والأبيض.

وكما يشتمل هاتف شاومي Xiaomi CC11 Pro، على إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل لتكبير بصري يصل حتى 5 مرات.

ووفقا لقوائم TENAA، فمن المحتمل أن يحتوي هاتف شاومي Xiaomi CC11 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تتناسب قوتها بشكل أكبر مع دقة الشاشة 4K، والتي تحاكي إصدارات شركة سوني حيث أن هاتف Sony Xperia 1 III، يعمل بشاشة بدقة 4K وبقياس 6.5 بوصة، ولكن ضع في اعتبارك من المحتمل أن يقتصر هذا على الإصدار فقط على الأسواق الصينية فقط.