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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رابطة الأندية يكشف سبب توقف الدوري المصري.. فيديو

الدوري المصري
الدوري المصري

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أنا لا أعرف ما الغرض خلف تصريحات  كيروش بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ونتمني التوفيق لمنتخب مصر واي شيء يريده الجهاز الفني لمنتخب مصر لمصلحة المنتخب سنقم بفعله".

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفي في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الجميع اكد علي الالتزام بالأجندة الدولية  وبناء علي ذألك تم وقف مباريات الدوري المصري وهذا من اجل إقامة المباريات الودية التي يلعبها المنتخب وبالتالي قمنا بعمل قرعة الدوري والجدول  وقنا بإخطار اتحاد الكرة بذألك سابقا .

وأوضح أحمد دياب، أن  تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لا يعني تأجيل المباراة ولكنة يعني تأجيل الدورة الـ8 وهي التي كانت ستلعب في التوقف حسب الأجندة ، الدوري الإنجليزي قرر عدم خروج أي لاعب إلا يوم 3 يناير واذا ما اخطر به الفيفا والاتحادات الأخرى ولا يمكن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية لأى سبب .

 

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