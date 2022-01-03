عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ٣ أشخاص في حادثتين متفرقتين بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب ٣ أشخاص في حادثتين متفرقتين بالإسماعيلية.

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف


وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، أنه بالمتابعة مع غرف العمليات على مستوى المحافظة ورد اخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم دارجة بخارية بدون لوحات مع توكتوك بدون لوحات وذلك بمدينة فايد بطريق القنال.

البطاطس بـ5 والطماطم بـ 2جنيه.. تجارية الإسماعيلية تعلن أسعار الخضر والفاكهة


وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي حسن شحاته طايع لدر ٤٣ سنة ( اشتباه كسر بالساق اليسري وجروح قطعية بالكاحل الايسر ٧ سم و٦ سم وجرح بالانف)، تم نقله إلى المجمع الطبي للعلاج.

كما ورد اخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من مرفق الإسعاف يفيد عن اصطدام سيارة رقم ١٩٨٥ ط ص س بشخصين وذلك بطريق السويس الصحراوي امام كمين فنارة وهم هالة السيد عبد الرازق ١٨ سنة ( اشتباه كسر بالذراعين وسحجات متفرقة بالجسم)، ايمان جمال صديق ٢٠ سنة ( اشتباه نزيف داخلي بالبطن ونزيف داخلي بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسري واليمني وكسر بالحوض ).


تم نقلهم إلى المجمع الطبي للعلاج وتحرير محضر بالواقعة.
 

الاسماعيلية حوادث أخبار محافظات

موضوعات متعلقة

توفيق عبد الرازق يكتب: «مصر- السيسي» تجسد الشموخ‭ ‬المصرى

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

3 أدعية واظب عليها كل يوم.. و100 دعاء تجمع خيري الدنيا والآخرة

دعاء شهر ربيع الأول .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

كيف نحتفل بـ ذكرى المولد النبوي؟.. علماء يجيبون

اغتنامها.. الإفتاء تكشف عن 8 أعمال مستحبة يوم الجمعة قبل غروب الشمس

مصير مجهول.. شابة تسقط من شرفة فندق وتدخل في غيبوبة

هل ترتدي النساء الحجاب في الجنة؟.. 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون

ترشيحاتنا

أوكلاند سيتي : شرف لنا أن يتم كسر رقمنا القياسي عن طريق الأهلي فى المونديال

بمناسبة مرور 3 أعوام على إطلاقها .. التضامن توضح دور مبادرة حياة كريمة في القرى والريف المصري

معجزة فرعونية.. تفاصيل تحنيط جنين داخل رحم سيدة لـ أكثر من 2000 سنة

11 مليون جنيه حجم مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال نوفمبر 2021

هوندا تكشف عن CR-V موديل 2022 في مصر.. صور

دعاء واحد يسهل كل صعب مقبل عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ