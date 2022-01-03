إصابة ٣ أشخاص في حادثتين متفرقتين بالإسماعيلية

أصيب ٣ أشخاص في حادثتين متفرقتين بالإسماعيلية.



وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، أنه بالمتابعة مع غرف العمليات على مستوى المحافظة ورد اخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم دارجة بخارية بدون لوحات مع توكتوك بدون لوحات وذلك بمدينة فايد بطريق القنال.



وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي حسن شحاته طايع لدر ٤٣ سنة ( اشتباه كسر بالساق اليسري وجروح قطعية بالكاحل الايسر ٧ سم و٦ سم وجرح بالانف)، تم نقله إلى المجمع الطبي للعلاج.

كما ورد اخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من مرفق الإسعاف يفيد عن اصطدام سيارة رقم ١٩٨٥ ط ص س بشخصين وذلك بطريق السويس الصحراوي امام كمين فنارة وهم هالة السيد عبد الرازق ١٨ سنة ( اشتباه كسر بالذراعين وسحجات متفرقة بالجسم)، ايمان جمال صديق ٢٠ سنة ( اشتباه نزيف داخلي بالبطن ونزيف داخلي بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسري واليمني وكسر بالحوض ).



تم نقلهم إلى المجمع الطبي للعلاج وتحرير محضر بالواقعة.

