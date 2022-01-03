تحسن واستقرار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم تحسنا بالأحوال الجوية، حيث إن فرص سقوط الأمطار تقل بشكل كبير جدا عما كانت عليه خلال الأربعة أيام الماضية.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن هناك اليوم فرصا لسقوط الأمطار، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الدلتا، إلى جانب بعض مناطق جنوب الدلتا، وستمتد إلى القاهرة الكبرى، ولكنها أمطار خفيفة نسبة حدوثها لا تتجاوز ال20%، ولن تؤثر على الأعمال اليومية.

وتابعت أن اليوم تكونت شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها أدت إلى إغلاق بعض الطرق، ومنها طريق بنها الحر.

وأشارت إلى أن تلك الشبورة المائية تبدأ بالتلاشي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة أن اليوم ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ووجود استقرار بالأحوال الجوية يكون طقس اليوم طقس شتوى معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

وأفادت أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ بالتلاشي غدا، وستشهد البلاد استقرارا تاما بالأحوال الجوية، وستكون الظاهرة المؤثرة بداية من غد وحتي نهاية الأسبوع هي الشبورة المائية.