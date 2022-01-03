بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

استقر مسئولو النادى الأهلى، على عدم تجديد عقد وليد سليمان، نجم الفريق الأحمر، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم مفاتحة اللاعب فى الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، والاتجاه للعمل الإدارى أو الفنى بدءا من الموسم المقبل، كونه واحدا من أبناء النادى المخلصين، منذ انضمامه للأهلي قادما من إنبي في 2011.



ويعتزم مسؤولو النادي الأهلي، مفاتحة وليد سليمان نجم الفريق، في قرار الاعتزال الكروي والتوجه نحو العمل الإداري أو الفني.

عدم تجديد عقد وليد سليمان

يأتي قرار مسؤولي الأهلي، بعدما استقر في وجدانهم قرار عدم التجديد مع اللاعب، والاكتفاء بما قدمه للفريق طوال سنوات تمثيله للنادي، والاتجاه إلى مفاتحته في قرار الاعتزال الكروي بعد انتهاء عقده مع النادي، على أن يختار اللاعب الخطوة الجديدة بعد الاعتزال بين العمل الإداري أو الفني في النادي.

ويسعى مسؤولو الفريق، إلى استحداث منصب إداري جديد للاعب، كنوع من التكريم على مسيرته داخل جدران الأهلي المصري، حيث شهد مع الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى عدم افتعاله لأي مشاكل مع الجهاز الفني أو زملائه من اللاعبين طوال مسيرته مع الفريق.



العروض المقدمة من الأهلي لوليد سليمان بعد الاعتزال

ويخطط النادي لتقديم أكثر من عرض على لاعبه المخضرم، وهو العمل الفني أو الإداري أو الإعلامي على قناة النادي، على أن يختار اللاعب المجال المفضل لديه بعد الاعتزال الكروي، وذلك بعد تنظيم مباراة تليق باعتزال اللاعب، ليكون أفضل تكريم للاعب من قبل النادي بعد مسيرة رائعة امتدت لأكثر من 10 سنوات مع العملاق القاهري.

وشهد وليد سليمان العديد من الأجيال المتعاقبة داخل الأهلي المصري، حيث توج مع الجيل الذهبي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا 2012 و2013، بالإضافة إلى تتويجه بالكونفدرالية الأفريقية في 2014 بعد اعتزال الجيل الذهبي، ومؤخرًا فاز ببطولتي أفريقيا 2020، و2021، وتوج بخمس بطولات سوبر أفريقي خلال تلك الفترة، بخلاف الكثير من الألقاب المحلية.

وينتهي عقد وليد سليمان مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويخطط مسؤولو الفريق لعدم تجديد عقد اللاعب خاصة مع تقدمه في السن وعدم اعتماد المدير الفني بيتسو موسيماني على اللاعب بصفة أساسية، ليكتفي بما قدمه اللاعب من إنجازات رائعة سطرت بحروف من ذهب خلال الفترة التي تواجد بها داخل جدران النادي الأهلي المصري.



استحداث منصب جديد للحاوي

وينوى مسئولو الأهلى استحداث منصب إدارى جديد لوليد سليمان، تكريما له على الفترة التى قضاها داخل جدران الأهلى، وشهدت تحقيق العديد من الإنجازات بخلاف عدم افتعاله أى مشاكل طوال تواجده داخل الأهلي، وهو ما سيتم تنفيذه بعد الجلسة التى سيعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.





قرار الحاوي



قرر وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتزال لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار وليد سليمان، بعد رفض الجنوب أفريقي المدير الفني للفريق الأحمر، تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة توليه منصب إداري في النادي عقب إعلانه اعتزاله في نها الموسم.



سليمان: أتمنى الاعتزال في الأهلي

قال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة الأول بالنادي الأهلي، إن عقده مع النادي يتبقى به موسم إضافي، مؤكدا أنه يتمنى الاعتزال مع النادي الأهلي، مضيفا: "النادي الأهلي إذا أراد استمراره مع الفريق لموسم إضافي فهو مرحب بذلك، وإذا لم يريد فهو تحت أمر النادي ولا أفكر في اللعب لأي نادي آخر حال رحيلي عن الأحمر".

وتابع سليمان: "عقدي ينتهي في نهاية الموسم، اذا طلب النادي ان انا اكمل هكمل، ولو النادي رفض هيبقى الحمد لله على كل شيء ولكن مش هلعب في نادي تاني بعد الاهلي مع احترامي لكل الفرق".



شدد وليد سليمان، أن هناك حالة من الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مواصلا: "أن الفريق أصبح يمتلك التجانس بين اللاعبين وموسيماني، بعد أن تفهم اللاعبين طريقة اللعب، وهو ما افتقدناه الموسم الماضي؛ نتيجة لحداثة عهد الجنوب أفريقي مع الفريق ومع الكرة المصرية بشكل عام".

أكد وليد سليمان أنه مصلحة الفريق أهم من مشاركته في المباريات مع القلعة الحمراء سواء في مسابقة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا، متابعا: "أنه تعلم داخل النادي الأهلي أن الفريق بشكل عام هو رقم واحد، ومن بعده يأتي التفكير في أي شيء".

وأشار سليمان، إلى أن النادي الأهلي هو البيت الكبير بالنسبة لجميع اللاعبين، لافتًا إلى أنه يتمنى المنافسة مع الفريق على جميع البطولات في الموسم الحالي، مختتما: "بالتأكيد أي لاعب يحزن بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، ولكن يجب الحفاظ على رصيدك وتاريخك مع النادي، و"بطلع زعلي في التدريب".