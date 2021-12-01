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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأحبك حتى النهاية.. زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده

وليد سليمان وزوجته
وليد سليمان وزوجته

حرصت ياسمين زوجة النجم وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، علي الاحتفال بعيد ميلاده الـ37، الموافق اليوم الأربعاء حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.


ونشرت ياسمين صورة عبر "انستجرام" أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها وكتبت "سأكتفى بجملتين فقط؛ عشقتك منذ البداية وسأحبك حتى النهاية ♥️كل سنه وانت منور حياتي وربنا يديمك عليا نعمة وياخد من عمري ويزيدك ♥️♥️بحبك".


ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم القلعة الحمراء، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.


حقق وليد سليمان مع الاهلى خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدورى أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية ومثله للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية . 

 

 

عيد ميلاد وليد سليمان زوجة وليد سليمان تهنئة احتفال النادي الأهلي

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