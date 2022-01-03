علاج كورونا في مصر آخر يناير| بشرى سارة تزفها الصحة إلى المصريين.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهيئات الصحية العالمية مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ومنظمة الأدوية الأوروبية وغيرهما، وافقوا على أنواع لعلاج فيروس كورونا، ينقسموا إلى قسمين، الأول مضاد للفيروسات من خلال دوائين من إنتاج شركتين عن طريق الفم، واستطاعت مصر أن تتعاقد مع هاتين الشركتين للحصول على حصة.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى أنه: "خلال شهر يناير سيكون لدينا في مصر هذين العقارين، أما النوع الآخر فهو مضاد أحادي النسيلة ويتم الحصول عليه عن طريق الحقن، وتم التعاقد لتوفير حصة لمصر".

وكانت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أعلنت خروج 436 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حصلوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 321568.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تسجيل 801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تقوم الوزارة بإجرائها وفقًا لما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، كما توفيت 29 حالة جديدة.



