أثناء عبثه بسلاح مقاول.. طلقة بالخطأ تنهي حياة عامل بـ15 مايو

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة قتل عامل بناء بمدينه 15 مايو؛ حيث تبين خروج طلقة من سلاح مقاول بالخطأ لتستقر فى جسده أثناء عبثه بسلاح المقاول ، تم ضبط الأخير وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة 15 مايو يفيد بإطلاق عيار نارى ووجود متوفى بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وجه بسرعة الانتقال والفحص، حيث تم العثور على جثة عامل بناء مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بإحدى الغرف بشقة سكنية تحت الإنشاء وبها إصابات عبارة عن طلق نارى خرطوش بالرأس.

بالفحص وسؤال 6 عاملين بناء مقيمين صحبة المتوفى، قرروا بأنه حال تواجدهم بإحدى الغرف بالشقة محل الواقعة وتواجد المتوفى داخل غرفة أخرى بذات الشقة نمى إلى سمعهم صوت طلق نارى ، و إستبيان الأمر عثروا على جثة المتوفى وبجواره فرد خرطوش يملكه مقاول عمال مقيم بذات العنوان .

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بالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى داخل الغرفة محل الواقعة قام بالعبث بالسلاح الناري مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ محدثةً إصابته التى أودت بحياته ، وعقب علم المقاول بالواقعة قام بإخفاء السلاح النارى تم ضبط المقاول ، و بمواجهته بما جاء بأقوال العمال أيدها .

تم بإرشاده ضبط السلاح النارى داخله فارغ من ذات العيار وعدد 5 طلقات من ذات العيار المستخدم في الواقعة بمكان إخفائه داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة محل البلاغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.