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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المرور: غلق طريق شبرا بنها الحر وأخرى سريعة بالمحافظات بسبب الشبورة والسيول .. فيديو

الشبورة
الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه  تم فتح طريق القطامية العين السخنة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة الصباحية.

وأوضحت أنه تم  غلق طريق شبرا بنها الحر لوجود الشبورة. 

وأعلنت الإدارة العامة للمرور غلق عدة طرق منها: القطامية- العين السخنة.

وطريق أسيوط الغربي.

والطريق الشرقي القديم اختصاص بني سويف.

وطريق الجيش الجديد  اختصاص بني سويف.

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وطريق الزعفرانة -بني سويف اختصاص البحر الاحمر.

طريق الفيوم الجديد -بني سويف-دمو.

وذلك لوجود الشبورة الكثيفة.

 وتم غلق  طريقي : نويبع -سانت كاترين، و فيران- سانت كاترين لوجود سيول.

 وأهابت الإدارة العامة للمروربقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

 


 

المرور الادارة العامة للمرور طريق القطامية العين السخنة الشبورة الصباحية طريق شبرا بنها الحر طريق أسيوط الغربي

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