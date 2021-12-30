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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 449 حالة إشغال طريق بالبحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية  للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية 

 

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:-

- تحرير ٣٠ محضر إشغال ومصادرة ١٩ شيشة بكوم حمادة.

- رفع ٤٤٩ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن(١٧٦ حالة إشغال بدمنهور- ١٤٠ حالة بالدلنجات -٣٧ حالة برشيد - ٥٥ حالة بأبوحمص -٤١ حالة بكوم حمادة). 

البحيرة محافظ البحيرة رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية اخبار المحافظات

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