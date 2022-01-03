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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الشبورة.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم الطرق السريعة بالقليوبية

تصادم
تصادم

أصيب 15 شخصا فى القليوبية اثر وقوع حادثى تصادم بين عدد من السيارات علي الطريق الدائري الجديد / وطريق بنها - شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية أمام السائقين وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى قليوب التخصصى وبنها التعليمى وبنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادثى تصادم علي الطريق الدائري الجديد / وطريق بنها - شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة حيث حدث تصادم لأكثر من سيارة على تلك الطرق وادى الى اصابة 15 شخصا وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة.


من ناحية أخرى شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت عن تحرير 3231 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.


وأسفرت الحملة عن ضبط 3231 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1225 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1556 مخالفة متنوعة، وضبط 53 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و48 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من تحرير 27 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 18 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و285 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 28500 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3150 جنيها مصالحات.

القليوبية تصادم الطريق الدائرى غرفة عمليات مرور القليوبية حملة مكبرة الطرق السريعة النيابات المختصة مباحث المرور

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