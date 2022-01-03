التحقيق مع عامل شرع فى قتل نجل خالته بسوهاج

“مقدرش إني اكبر منه في السن وتطاول عليا بألفاظ خارجة ومحستش بنفسي إلا وأنا بمسك السكينة من طبق الفاكهة اللي جنب أيدي وبضربه بيها”، بهذه الكلمات بدأ المتهم الخمسيني “ع. ض”، اعترافاته أمام النيابة العامة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

موضحًا أن بداية المُشاجرة كانت مشادة كلامية بينه وبين نجل خالته الشاب العشريني “هيثم. ع”؛ لخلافات الميراث القائمة فيما بينهما عقب وفاة جدهم لوالدتيهما، حيث ترك قطعة أرض لنجلتيه الذي لم يُنجب سواهما، ليختلف الأحفاد بعد اليوم الثالث من وفاته.

اشتدت المشادة الكلامية بين الحفيدين ثم اشتعلت النيران بعقل أكبرهما عمرًا، ولا يشعر بذاته إلا عقب سماع صوت نساء البيت تصرخ ودماء نجل خالته أمام عينيه تسيل، حيث أصابه بسكين تصادف تواجدها بمكان الواقعة، بظهره من الناحية اليُسرى لتنفذ من بطن المجني عليه.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى أخميم المركزي ثم تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “هيثم. ع - 28 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز أخميم”، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليه، اتهم نجل خالته “ع. ض. ع - 54 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، بالتعدي عليه باستخدام سكين؛ ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات على الميراث فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، والأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن سكين، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المذكور.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت حبس عامل في منتصف العقد السادس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدى بسلاح أبيض “سكين”، على نجل خالته، وتسبب له في طعن نافذ بالبطن من الناحية اليُسرى؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.