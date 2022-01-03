20 صورة ترصد جهود رفع تجمعات مياه الأمطار في مطروح

جهود كبيرة يقوم بها الجهاز التنفيذي بمطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية والتى تعوق حركة المواطنين.

وترصد عدد من الصور والتى توضح جهود مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى رفع مياه الأمطار .



وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة على مدار الـ 24 ساعة لإزالة الاثار الناتجة عن الامطار بمدن ومراكز المحافظة بالطرق الرئيسية والفرعية وسحب تراكمات المياه بالشوارع وتيسير حركة المرور أمام المواطنين وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومتابعة ورصد أى شكاوى او بلاغات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومراكز المدن والمديريات المعنية .



حيث قام مركز ومدينة مرسى مطروح بسحب تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة ومقابر منطقة المغاربة ، وكذلك التعامل مع سيل المياه بمنطقة وادى الرمل وبمنطقة سيدى حنيش شرق مدينة مرسى مطروح .



كما استمرت جهود مدينة الحمام على مدار الساعة بمدخل المدينة وشارع الملاحة وعلى طول الطريق الدولى الساحلى مع سقوط الامطار طوال يوم الاحد حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين .



ووجه محافظ مطروح على تكثيف الجهود بين مجالس المدن وفرق الطوارىء بشركة مياة الشرب والحماية المدنية وكافة الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من شفط مياة الامطار المتجمعة بكافة المناطق بالمحافظة والتيسير على المواطنين.



مؤكدا على استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة اية تقلبات جوية فى الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح