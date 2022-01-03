مبروك عطية: ترديد مقولة "أعوذ بالله من كلمة أنا " حرام شرعا.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي أن ترديد مقولة "أعوذ بالله من كلمة أنا " حرام شرعا ولا تصدر إلا عن شخص جاهل.

ولفت إلى أن كلمة أنا تفيد التخصيص وليست للتعظيم كما يراها البعض فتقول: " أنا صليت، أنا تصدقت أنا فعلت كذا " فهذا شيء طبيعي عند الحديث ، فلا يجوز أنا تستعيذ بالله من كلمة أنا، لأنك ليس شيطانا لتستعيذ منه .

وأضاف عطية خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية باليوتيوب، قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة "أنا " عشرات المرات، ولم يقل في مرة واحدة أعوذ بالله من كلمة أنا، وقال صلى الله عليه وسلم :" انا سيد ولد أدم ولا فخر " ولم يتبع هذه العبارة بالاستعاذة كما يردد البعض.

واستشهد مبروك عطية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : عندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : من أصبح منكم اليوم صائما ؟ ، فقال أبو بكر الصديق: أنا ولم يقل الصديق " أعوذ بالله من كلمة انا " إلى آخر الحديث .

وطالب الداعية الإسلامي من يردد هذه المقولة بالكف عنها وعدم ترديدها تقليدا للجاهلين، مشددا على ضرورة عدم الاستعاذة من شيء لم يأمر الله به فالاستعاذة لا تكون إلا من الشيطان ومن كل ما يؤذي النفس ويجلب الشر بصفة عامة.