عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية أستاذ بجامعة الأزهر

أجاب الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر وداعية إسلامي، عن سؤال ورد إليه  عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، وكان مضمون السؤال: “أخويا بياخد فلوس أمي اللي ببعتها من الغربة ويصرفها على الحرام.. أقطع الفلوس؟”.

وأوضح “عطية”: "سيكون عليك ذنب لو منعت عنهم الفلوس، لأنه احتمال لو مبعتش الفلوس يكون أخوك خبطته عربية تشحت امك؟، بياخد الفلوس ابنها الصغير وعلى قلبها أحب إليها من نهار الصحو الجميل، دا ضناها وانت ضناها ابعت الفلوس وإن شاء الله تاخد الفلوس وترميها فى الشارع، وان مكنش ياخدها هتديلها، فانت تحقق رضاها وتبتغي وجه الله”.

وتابع: "بلاش نظام مبتعرفش تشتري فاقطع عنها الفلوس انت بتتلكك، ولا قطيعة ولا منع لخير ترسله الى امك فأنت بدعوتها تعيش وبها ترزق". 

 

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا. 

 

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تقول سائلة: هل يجوز إعطاء الزكاة كل شهر لأخي الفقير؟

 

وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فالأخ والأقربون أولى بالمعروف والصدقة والعون فإذا كان لديك مالاً وأخيكي يحتاج فمساعدته جائزة".

 

 إعطاء زكاة المال للأخ المحتاج المقبل على الزواج

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: « أخي يعد نفسه للزواج وحالته المادية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له ؟»، أنه يجوز إعانة الأخ على تكاليف الزواج ومنحه المال على سبيل الزكاة، منوهة بأنه إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يخرج عن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه .

ودللت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منبهة إلى أن من لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.

وتابعت: ولأن حاجة الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه أن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد صرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة بها لمن أراد الزواج.

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

سيدة ملكية.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا زوجة الأمير تشارلز وساما رفيعا

خلي بالك.. هذه الأفعال تجعلك مستقيلاً من العمل بغير إرادتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إنجاز جديد.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي2021

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ