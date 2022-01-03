قهوتك ملكية.. افتتاح معرض مؤقت بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

تحت عنوان "قهوتك ملكية" تم افتتاح معرض مؤقت بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يضم جزء من طقم قهوة من مقتنيات الملك فاروق.

وأوضحت صفاء فاروق رجب مدير عام المتحف، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسة المعارض المؤقتة التي يقيمها المتحف كل فترة لإلقاء الضوء على بعض القطع الأثرية الموجودة بالمخزن، مشيرة إلى أن المعرض يضم 32 قطعة أثرية تتكون من ١٥ فنجان مذهب و١٧ ظرف فنجان (حامل) زينت من الخارج برسومات ملكية زخرفية من طراز لويس الخامس عشر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة ٣ أشهر.

ويعد متحف المجوهرات الملكية أحد أهم التحف المعمارية المشيدة على الطراز الأوروبي، حيث شيده المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك عام ١٩١٩م.

ومبنى المتحف هو قصر يعود للأميرة فاطمة حيدر إحدى أميرات أسرة محمد على، ويتميز بعمارته وزخارفه والوحدات الفنية الموجودة به.

وتم تحويل القصر إلى متحف عام ١٩٨٦ ويضم ١٠٤٥ قطعة من المقتنيات النادرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة لعائلة محمد على باشا.

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