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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرت فيديو على فيسبوك.. سيدة تدعى اقتحام الشرطة لمنزلها ومحاولة التحرش بها

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تزعم خلاله قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية باقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالى وهاتف محمول ، مدعيةً محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها  وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.

أسفر الفحص بعدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية  حال قيامهما بترويج المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة المركز لأحد الأشخاص زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو بقصد الإتجار وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة زوج السيدة المشار إليها كميات من مخدر الهيروين والآيس.

بمواجهتهم اعترفوا بالإتجار فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

بمواجهتها بما ورد على موقع التواصل الإجتماعى ، قررت قيامها بذلك على غير الحقيقة إعتقاداً منها أن ذلك فى صالح زوجها،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ادعاءاتها الكاذبة وإثارة الرأى العام.

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سيدة تدعى اقتحام قوات الشرطة لمنزلها ومحاولة التحرش بها فيس بوك لأجهزة الأمنية مركز شرطة أجا مديرية أمن الدقهلية ضبط النيابة العامة موقع التواصل الاجتماعي الهيروين

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