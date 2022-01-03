عثرا على مبلغ مالي.. أمن مطروح يكرم طالبتين لأمانتهما

كرمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح طالبتين لأمانتهم فى رد مبلغ مالى تم العثور عليه.

تبلغ لقسم شرطة مطروح من (طالبتين ، مقيمان بدائرة القسم) بعثورها على مبلغ (10 آلاف جنيه) أثناء سيرهما بدائرة القسم.

بالفحص أمكن الاستدلال على مالك المبلغ المالى المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حيث فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك ، واستدعائه تم تسليمه المبلغ المالى.

وأبدى امتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به ، كما قامت مديرية أمن مطروح بتكريم الطالبتين وأسرتها على أمانتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والعمل على توطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.