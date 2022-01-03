عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عثرا على مبلغ مالي.. أمن مطروح يكرم طالبتين لأمانتهما

أرشيفية
أرشيفية

كرمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح طالبتين لأمانتهم فى رد مبلغ مالى تم العثور عليه.

تبلغ لقسم شرطة مطروح من (طالبتين ، مقيمان بدائرة القسم) بعثورها على مبلغ (10 آلاف جنيه) أثناء سيرهما بدائرة القسم.

بالفحص أمكن الاستدلال على مالك المبلغ المالى المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حيث فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك ، واستدعائه تم تسليمه المبلغ المالى.

وأبدى امتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به ، كما قامت مديرية أمن مطروح بتكريم الطالبتين وأسرتها على أمانتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والعمل على توطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو بقيام شخص بتقيد كلب داخل كمبوند بالتجمع

سقوط 22 تاجر مخدرات في حملة أمنية بطوخ

الأمن يضبط شخصا صدم سيدة بعد سرقة هاتف من فتاتين

مطلوب لتنفيذ أحكام بالحبس 25 سنة.. ضبط هارب من 81 قضية بكفر الشيخ

أمن مطروح يكرم طالبتين لأمانتهم مديرية أمن مطروح قسم شرطة مطروح رجال الشرطة وزارة الداخلية جهاز الشرطة والمواطنين

ترشيحاتنا

"الشيوخ" يوافق على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم والمصاريف

مجلس الشيوخ يوافق على حظر التمييز في قانون العمل

تراب وزيتونة وعشيق.. أغرب مطالب السجناء بعد "جوزين حمام" سفاح الإسماعيلية

تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه خلال 2021

محليا وعالميا.. 4 بطولات تغازل النادي الأهلي في 2022

وزير الرياضة ينعى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

وجود شاحن الهاتف في هذا المكان كارثي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

فيديو

هل اعتزل الغناء مجددا.. مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره "فيديو"

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ