تركيا تعلن عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إف 35

أعلنت تركيا اعتزامها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم، الإثنين، بشأن مشروع مقاتلات إف 35، الذي أقصيت منه أنقرة بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400".

وقال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، إن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان مناقشة صفقة "إف 35".

وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن النقاش سيجرى هلال اجتماع يحتمل عقده قريباً في الولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات الأمريكية التركية توترات خلال الشهور الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أصرت تركيا على شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400 على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة بالعقوبات.

وعقب إتمام تركيا صفقة منظومة الصواريخ الروسية، قررت الولايات المتحدة إقصاءها من مشروع مقاتلات إف 35 الدولي.