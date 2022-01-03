نوستالجيا/ زي النهاردة..الزمالك يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي بمهرجان اعتزال أشرف قاسم

شهد يوم الاثنين الموافق 3 يناير عام 2000 مباراة اعتزال برنس الكرة المصرية أشرف قاسم نجم منتخب مصر وفريق الزمالك بعد رحلة كرويه ناجحة استمرت خمسة عشر عاما.

وجمعت المباراة بين فريقي الزمالك والهلال السعودي -الذي كان البرنس لعب ضمن صفوفه موسم 93 /94 و لمدة موسم واحد.

وانتهت مباراة اعتزال أشرف قاسم بين فريقى الزمالك والهلال السعودي التي استضافها ملعب استاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وجاءت أبرز مشاهد المهرجان عبر

ضربة البداية التي كانت مناصفة بين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الجنرال الراحل محمود الجوهري ومعه الفنان عادل امام.

أدار المباراة في شوطها الاول الحكم المونديالي جمال الغندور ثم استكملها في منتصف الشوط الثاني زميله الدولي عصام عبد الفتاح.

شارك الفنان الشاب أحمد السقا كلاعب في بداية الشوط الاول ولعدة دقائق ضمن صفوف الابيض قبل أن يخرج ويحل محله عبد الحميد بسيوني.

كما شارك عدد من الفنانين وتواجدوا خارج الخطوط وقوفا علي المضمار وهم محمد فؤاد وشريف منير وسامح يسري.

وشهدت مباراة اعتزال أشرف قاسم أيضا مشاركة أولي للناشئ أحمد حسام "ميدو" والذي لم يكمل عامه السابع عشر وذلك لعدة دقائق في الشوط الثاني.

كما شهدت مباراة الاعتزال ايضا مشاركة الشبل شريف أشرف قاسم صاحب الثمانية أعوام لمدة ثانية مرر فيها الكرة لاحد لاعبي الهلال.

وتألق محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمي الزمالك فى مباراة اعتزال أشرف قاسم وذاد عن عرين الفارس الأبيض ببسالة.