الداخلية تضبط 8270 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد 8270 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 225 قضية فى مجال منع تداول الأرجلية، وتحرير842 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 8275 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8239 شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الداخلية 842 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 225 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1294 أرجيلة؛تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .