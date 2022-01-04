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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست روسيا.. سمير فرج يكشف عن العدو الأول لـ أمريكا.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

حل اللواء الدكتور سمير فرج،  المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، ضيفا على برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

وقال اللواء سمير فرج، إن الصين تعتبر العدو الأول لأمريكيا، لافتا: "قياس القوى العظمي لأي دول تكون من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

 

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من الصين بمقدار 505 مليار دولار، بينما تصدر الولايات المتحدة إلى الصين بقيمة 130 مليار دولار"، مردفا: "العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين بلغ 375 مليون دولار".
 

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