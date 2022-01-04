ليست روسيا.. سمير فرج يكشف عن العدو الأول لـ أمريكا.. فيديو

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، ضيفا على برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال اللواء سمير فرج، إن الصين تعتبر العدو الأول لأمريكيا، لافتا: "قياس القوى العظمي لأي دول تكون من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من الصين بمقدار 505 مليار دولار، بينما تصدر الولايات المتحدة إلى الصين بقيمة 130 مليار دولار"، مردفا: "العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين بلغ 375 مليون دولار".

