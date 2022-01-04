لاعب البنك الأهلي: محمد هلال يستحق الانضمام لمنتخب مصر

أشاد عاصم صلاح لاعب فريق البنك الأهلي بزميله في الفريق محمد هلال، وذلك بعد تألقه في الدوري المصري هذا الموسم وتسجيله 5 أهداف؛ ليتواجد من ضمن اللاعبين المتصدرين لقائمة هدافي الدوري هذا الموسم.

وقال عاصم صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هلال لاعب مميز ومؤثر معنا بشكل كبير هذا الموسم، وكنت أرى أنه يستحق التواجد مع منتخب مصر الوطني، كان لا بد من انضمامه؛ خاصة أنه قادر على اللعب في مركز صانع الألعاب بشكل مميز، وكذلك مركز المهاجم الصريح"

وختم حديثه: "أضطر إلى تعنيف هلال في بعض المباريات كي يعود للمساندة الدفاعية، وهلال أظهر تألقا واسعا خلال بطولة الدوري هذا الموسم".