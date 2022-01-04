عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل طفلين في عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة

صدى البلد

ضربت عاصفة ثلجية شتوية عنيفة أنحاء عديدة في شرق الولايات المتحدة بما ترك أثره على أكثر من 20 مليون شخص.

 

وتضرر مئات الآلاف من الأشخاص من انقطاعات التيار الكهربائي، فيما قتل طفلان بسبب سقوط أشجار على بعض المنازل.


وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

كما شعر سكان ولايات في أنحاء مختلفة من البلاد باضطرابات تتعلق بالطقس السيء، وألغت العديد من المدارس يومها الدراسي اليوم.

 

وبلغ ارتفاع الثلوج ما بين 4 و 8 بوصات في أنحاء مختلفة من البلاد.


ومن المتوقع أن تضرب عواصف شديدة أخرى وأمطار غزيرة مناطق أخرى على الساحل الغربي إضافة إلى الشمال الغربي على المحيط الهادئ. 

ترشيحاتنا

استطلاع: الأمريكيون يتوقعون تكرار سيناريو عنف 6 يناير مستقبلا

توجيهات السيسي بتذليل أي معوقات للمشروعات التنموية تتصدر اهتمامات الصحف

الميكانيكي بيقولك..أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في فصل الشتاء

مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة..اليوم

أخبار التعليم| تفاصيل التقديم لـ400 منحة من الأكاديمية الصينية للعلوم.. غدا آخر موعد لتلقي لقاح كورونا ببنات عين شمس

هيئة اليدين الصحيحة عند تكبيرة الإحرام كما ورد عن النبي.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ