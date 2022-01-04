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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. أمطار وسيول بالعاصمة مسقط

جانب من الأمطار الغزيرة
جانب من الأمطار الغزيرة

 

حذر خبراء الأرصاد من أمطار قوية تضرب العاصمة العمانية مسقط تصل لدرجة السيول القوية .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو متداولة، غرق الشوارع بمياه الأمطار والسيول، مما تسبب في غرق المركبات وتوقف الحركة المرورية بعدة طرق.

من جانبها أصدرت هيئة الطيران المدني بالبلاد التنبيه رقم ٦ بشأن الأحوال الجوية في السلطنة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار الغزيرة ، وعدم عبور الأودية عند جريان السيول.

وكانت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان قد قررت تعليق الدراسة في كافة المدارس الحكومية  والخاصة في جميع المحافظات باستثناء محافظتي ظفار والوسطى وتأجيل الامتحانات المقررة اليوم “الثلاثاء”، نظرًا لتأثر محافظات السلطنة بالمنخفض الجوي (أخدود العزم)، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

 

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