تفويض هيئة مكتب مجلس النواب بتحديد موعد 9 طلبات مناقشة

وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وجاءت قائمة تلك الطلبات كالتالي:

1- ميرفت عازر وعشرين عضوًا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. ميرفت عازر وعشرين عضوًا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3. أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4. محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6. آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7. تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8. الطاهر عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9. أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة .