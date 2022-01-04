توقيع اتفاقية إنشاء مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية بكيما أسوان ..الثلاثاء المقبل

بإستثمارات 250 مليون جنيه ..

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير الجاري فعاليات الإعلان عن توقيع اتفاقية إمداد غاز بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومجموعة إير سابلاي، حيث ستقوم مجموعة إير سابلاي بشراء وبناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية داخل شركة كيما بإجمالي استثمارات تقدر بـ 250 مليون جنيه بمحافظة أسوان، بهدف إمداد شركة كيما باحتياجاتها من الغازات الصناعية، حيث يعد الاتفاق الأول من نوعه بين القطاع الخاص وشركة كيما أسوان.

وكشف من جانبه أحمد رفعت رئيس مجموعة إير سابلاي، أن الاستثمارات المتوقعة بالمشروع تقدر بـ 250 مليون جنيهاً، تستهدف تزويد كيما أسوان بغازات صناعية لإنتاج نترات الامونيا، حيث يعد هذا الاستثمار هو الأول من نوعه من القطاع الخاص داخل شركة كيما، مشيراً بأن المشروع يخدم منطقة صعيد مصر، من حيث امداد المستشفيات و المصانع من احتياجاتها من الغازات الصناعية والطبية ويعد هذا المشروع إضافة لإنتاج الدولة ومخزونها الاستراتيجي من غاز الاكسجين المستخدم في علاج جائحة كورونا.



وأضاف رفعت ، أن توقيع الاتفاقيات سيتم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزيرة الصحة، وعماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للكماويات، فيما يعد الاستثمار بالغازات الصناعية لإنتاج نترات الأمونيا بالتعاون مع " كيما"، هو الأول من نوعة للقطاع الخاص، حيث تشهد مصر في الفترة الأخيرة دعم غير مسبوق للقطاع الخاص في الاستثمار في العديد من القطاعات الصناعية وعلي رأسها البتروكمياويات والأسمدة، وإنتاج الغازات الصناعية والطبية.